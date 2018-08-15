المعلق الإماراتي الشامسي لـ”المواطن”: الإنجازات لا تُحجب بغربال .. وجماهيركم أسعدتني

المواطن - طارق سعد

قال المعلق الإماراتي في قنوات أبو ظبي الرياضية محمد الشامسي في تصريح خصّ به صحيفة “المواطن“: “سعيد بردة فعل جماهير الهلال والنصر على مدار اليومين الماضيين، الجمهور السعودي عاشق لكرة القدم ورضاه يهمني شخصيًّا، سعيد أيضًا بالحراك الإيجابي في الرياضة السعودية؛ لأن نجاحكم هو نجاح لنا، السعودية والإمارات من الملك فيصل والشيخ زايد والبيت متوحد”.

وأضاف الشامسي الذي كان معلق مباراتي الهلال والنصر على التوالي في البطولة العربية: “شرف لي أن أجد هذا التفاعل الكبير من جماهير الكبيرين العالمي والزعيم، سُعدت بكلماتهم الجميلة على حسابي في تويتر وأتمنى أن أكون وُفّقت في تعليقي على المباراتين، ناديان كبيران كالهلال والنصر يحتاج المعلق لـ90 يومًا وليس لـ90 دقيقة لإنصاف قيمة وتاريخ أحدهما”.

وأعرب الشامسي عن امتنانه لجماهير النصر لتخصيصها هاشتاقًا باسمه على تويتر، كما شكر الشامسي جماهير الهلال على التفاعل الرائع وتناقلها مقطع الشلهوب وبطولاته.

وأضاف الشامسي لـ”المواطن“: “الجمهور السعودي مولع بكرة القدم وتفاصيلها، شاهدت تدريب الهلال الأول وتقديمه للاعبيه والجمهور الكبير الحاضر، وهذا نموذج يجب أن يُحتذى به في العالم العربي، وكذلك جماهير النصر التي تُذكرني دومًا بجماهير بروسيا دورتموند في كل شيء”.

واختتم الشامسي تصريحه بأن الإنجازات والأولويات واضحة لا تُحجب بغربال، مؤكدًا أنه يتحرى المعلومة الصحيحة من مصادرها، ولن يستطيع كائن من كان أن يقلل من نادٍ كبير كالنصر أو الهلال.