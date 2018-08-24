المغامسي: ضيوف الرحمن أدوا فريضتهم في طمأنينة عزّ نظيرها

المواطن - مكة المكرمة
أشاد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، بالجهود التي وفرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال المغامسي في تغريدة له عبر تويتر : بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق بعد أَن يسّر الله للحجاج حجهم في طمأنينة عزّ نظيرها فلله الحمد والمنّة.
وأضاف المغامسي: ونشرف برفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا التوفيق الكبير من الله العلي القدير، فخدمة الحجاج عزّ ظاهر وعمل صالح وقربة عظيمة.
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