المغامسي: ضيوف الرحمن أدوا فريضتهم في طمأنينة عزّ نظيرها
أكد أن خدمة الحجاج عزّ ظاهر وعمل صالح وقربة عظيمة

المغامسي: ضيوف الرحمن أدوا فريضتهم في طمأنينة عزّ نظيرها

2018/08/24
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أشاد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، بالجهود التي وفرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال المغامسي في تغريدة له عبر تويتر : بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق بعد أَن يسّر الله للحجاج حجهم في طمأنينة عزّ نظيرها فلله الحمد والمنّة.

وأضاف المغامسي: ونشرف برفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا التوفيق الكبير من الله العلي القدير، فخدمة الحجاج عزّ ظاهر وعمل صالح وقربة عظيمة.

 


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