المغامسي لمن أراد راحة البال: اترك أخلاق اللئام لأهلها

المواطن - الرياض

نشر الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، مجموعة من الأبيات الشعرية عبر حسابه في “تويتر”، تحمل في طياتها نصائح لمن أراد راحة البال والطمأنينة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة.

وقالت المغامسي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: من جيّد الشعر وجميل الرد:

وأترك أخلاق اللئام لأهلها *** وأرفضها مذمومةً أيما رفضِ

تفضُّ خواتيم السرائر لمحتي *** وخاتم أسراري بعيدٌ من الفضّ

أمُدُّ إلى الطولى يدًا ذاتَ بسطة *** وعيْنَ كريمٍ لا يُقَالُ لها غُضي