المغامسي: هذه الأيام تعظّم فيها شعائر الله وترفع فيها الدعوات

المواطن - الرياض

قال الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن هناك أياماً معلومات وأياماً معدودات تعظّم فيها شعائر الله وترفع فيها الدعوات.

وعدّد المغامسي هذه الأيام في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال إن:

الثامن من ذي الحجة/يوم التروية

التاسع من ذي الحجة/يوم الوقوف بعرفة

العاشر من ذي الحجة/يوم الحج الأكبر

الحادي عشر من ذي الحجة/يوم القرّ

الثاني عشر من ذي الحجة/يوم النفر الأول

الثالث عشر من ذي الحجة/يوم النفر الآخِر