المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى النصر في صفقة انتقال حر

المواطن - طارق سعد

أعلن نادي النصر رسمياً ثامن صفقاته الأجنبية هذا الموسم بإتمامه التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفقة إنتقال حر، وكان حمدالله يمثل الريان القطري في الموسم الماضي قبل أن يعلن اليوم فسخ تعاقده بالتراضي مع اللاعب المغربي.

ويمتد عقد النصر مع عبدالرزاق حمدلله لثلاث سنوات، وبحسب مصادر “المواطن” أن اللاعب في صدد رفع شكوى للفيفا على ناديه السابق الريان لعدم تسلمه رواتبه للثلاث أشهر الماضية ، حيث تنص لوائح فيفا على فسخ أي عقد بين اللاعب وناديه في حال تأخر رواتب اللاعب لثلاث أشهر ، وهو ما أستغله عبدالرزاق حمدلله في حالته مع الريان .