المقاتلون الستة يستعين بهم الهلال من جديد بعد مرور سنتين

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الهلال اختبارًا صعباً وذلك عند مواجهة الاتحاد بعد غد السبت في بطولة السوبر السعودي، حيث تُقام المباراة على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

ويذكر أن ستة من نجوم الهلال والذين شاركوا في مباراة السوبر السعودي في عام 2016 ضد النادي الأهلي، متواجدون مع الفريق الهلالي في لقاء الاتحاد في سوبر 2018.

وشارك كل من ” عبدالله المعيوف، سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، محمد البريك،محمد جحفلي” في مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي قبل عامين وهي المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن وانتهت بفوز الراقي بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن الهلال يدخل مباراة السوبر كونه بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، أما نادي الاتحاد فيدخل لقاء السوبر كونه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والذي تُوج به في شهر مايو الماضي على حساب النادي الفيصلي.

خاض الهلال أول مباراة رسمية له قبل مواجهة الاتحاد، وذلك عندما فاز على نادي الشباب العماني بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

شارك كل من محمد البريك والحارس عبدالله المعيوف واللاعب سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.