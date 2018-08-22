الملحقية الثقافية لدى كندا ترد على مزاعم دعوة المبتعثين للتريث

المواطن - الرياض

ردت الملحقية الثقافية السعودية لدى كندا على خبر منشور بموقع راديو كندا الدولي بتاريخ 20 أغسطس، تحت عنوان “الملحق الثقافي السعودي يدعو الطلاب السعوديين للتريث”.

وأوضحت الملحقية الثقافية أن الخبر غير دقيق وتضمن عبارات لم ترد على لسان الملحق الثقافي في حديثه إلى الطلاب البمتعثين يوم السبت 18 أغسطس.

وشددت الملحقية على أن جميع المبتعثين ملتزمون بتنفيذ الأمر السامي الكريم الذي ينص على ألا يبقى أي من المبتعثين في كندا خلال صيف هذا العام كحد أقصى وهو يوافق 22 سبتمبر.

وأكدت الملحقية أنه يجب على المبتعثين والطلبة الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية للملحقية وهي رسائل البريد الإلكتروني التي تُرسل لهم مباشرة وما يعلن في موقع الملحقية على الإنترنت أو حسابها بموقع “تويتر”.