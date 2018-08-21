الملك يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس المصري وولي عهد الكويت

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.