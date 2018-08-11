المملكة تتصدر الإعلام السياحي العربي بـ9 جوائز

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

ينظم العربي للإعلام السياحي احتفالية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقته في عام 2009.

وتتضمن الاحتفالية عقد مؤتمر الإعلام العربي والسياحة المستدامة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2017، وأيضًا تقام لقاءات وورش عمل وعروض مرئيّة عن المركز على هامش مهرجان “خريف صلالة” هذا الأسبوع.

ويشارك في الاحتفالية ممثلون عن وسائل الإعلام بالمملكة وعدد من الإعلاميين السعوديين وشخصيات هامة ومواقع سعودية، وفي مقدمتهم الفائزون بجوائز الإعلام السياحي العربي ومنهم الحاصل على جائزة الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة المحلية المهندس إبراهيم الهويمل ضمن المكرمين على مستوى الوطن العربي.

وأوضح الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي رئيس الوفد السعودي إلى صلالة، خالد آل دغيم، أن جوائز الإعلام السياحي العربي التي أصبحت مثالًا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، وتمتد إلى أكثر من 30 فرعًا حقق السعوديون منها هذا العام 9 جوائز وتصدروا الفائزين على مستوى الوطن العربي.

وأشار آل دغيم إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون مصوت شارك في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني، بينما شارك 187 منافسًا من 14 دولة عربية، لافتًا إلى أن صدارة الفائزين كانت للسعودية ومصر وسلطنة عمان، حيث فاز بلقب أفضل كاتب سياحي صحفي أحمد الزهراني، وفاز برنامج على خطى العرب كأفضل برنامج تلفزيوني، كما حقق فيلم العلاقات العامة- أمانة الرياض للفنان عبدالله العامر نجاحه كأفضل فيلم تسجيلي سياحي، فيما حاز حساب “سياحي” على موقع سناب شات، سناب الطائف وأفضل حساب على موقع تويتر، إبراهيم سرحان.

بينما حازت قناة سياحية على يوتيوب قناة ”تراتيك” على أفضل قناة وأفضل مدونة سياحية مدونة “المسافرون العرب”، كما حقق محمد الجنزوري لقب أفضل قيادة للهيئات العربية والأجنبية، أما الجائزة الخاصة للتميز فقد فازت بها وكالة نادي المسافر ومديرها العام الشاب عبدالرزاق الزهراني.

ويرعى حفل التكريم عبدالعزيز الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، وبحضور ضيف شرف الحفل الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيكو وعدد من الوزراء والشخصيات الثقافية والإعلامية، ويتزامن حفل التكريم مع احتفال المركز العربي للإعلام السياحي بعشر سنوات على تأسيسه وانطلاق فروعه في أربع عشرة دولة عربية تضم في عضويتها أكثر من مائتين وأربعين عضوًا متخصصًا في الإعلام السياحي.

وختم دغيم تصريحه مهنئًا السعودية والسعوديين بهذا الفوز، وبين أن هذا الإنجاز الوطني الذي تحقق وفق رؤية الوطن 2030 دليل واضح على الجهود التي تبذل من كافة الجهات المعنية في سبيل دعم، وتشجيع الشباب المبدعين في مختلف المجالات السياحية.