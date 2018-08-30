المنتخب السعودي يستعد لبطولة كأس آسيا الاثنين المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، إلى أن الأخضر سيُقيم معسكرًا إعداديًا في العاصمة الرياض، بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس آسيا التي ستُقام في الإمارات شهر يناير القادم.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال معسكره في الرياض مباراة ودية أمام نظيره البوليفي، في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وسيعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان بيتزي، خلال الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أسماء اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للالتحاق بمعسكر الأخضر.