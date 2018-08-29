المهمة صعبة وثقيلة

المواطن - محمد سمعه

يشعر المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد بثقل وصعوبة مهمة تدريب العميد في الموسم الجديد 2018-2019.

ويعلم دياز تمامًا أن الأداء في أول مباراتين خاضهما مع العميد غير مُرضٍ لجماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد خسارة لقب السوبر السعودي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويذكر أن الاتحاد تعادل مع نادي الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق في ذهاب دور ال32 من البطولة العربية لكرة القدم يوم الجمعة الماضية.

واحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب أندية الدوري السعودي بالموسم الماضي، تحت قيادة مدربه التشيلي السابق خوسيه لويس سييرا.

وكان دياز تولى تدريب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي، خلفًا للمدرب خوسيه لويس سييرا والذي رحل بعد تتويج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النادي الفيصلي.

تعاقد الاتحاد مع اللاعب المغربي كريم الأحمدي في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي.

ويريد نادي الاتحاد احتلال مركز مؤهل لبطولة آسيوية في الموسم الجديد، حيث يرغب العميد في التواجد ضمن المربع الذهبي وذلك من أجل إرضاء طموحات جماهيره في حال لم يُتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي.

سيواجه نادي الاتحاد، خلال الفترة المقبلة نادي الزمالك المصري في مباراة السوبر المصري السعودي في شهر نوفمبر المقبل، بعد الإعلان عن موعد المباراة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.