المهنا يوجه بتطوير خدمات هيئة الولاية ويطلع على أعمالها في الحج

المواطن - سعيد آل هطلاء - مكة المكرمة

تفقد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، فريق الهيئة الميداني المشارك في الحج بمقر قيادة التحريات والبحث الجنائي بمشعر منى.

واجتمع المهنا بأعضاء الفريق واطلع على شرح مفصل بمهام العمل وآلية تنفيذه خلال الموسم، كما التقى قائد التحريات والبحث الجنائي العميد محمد العتيبي، ومساعده العقيد عبدالعزيز الحسن، حيث شكر لهم عنايتهم بتسهيل عمل الهيئة والتي تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الدولة لحجاج بيت الله الحرام من خلال حفظ اللقطات والضائعات والمفقودات.

وشكر رئيس هيئة الولاية القطاعات الأمنية على الجهود التي تبذلها والتي تساهم بصورة مباشرة في إنجاح أداء كافة القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى.

وفي الختام وجه المهنا بضرورة تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة وتلافي أية معوقات إن وُجدت.

وحضر اللقاء مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة عضو لجنة الحج والعمرة عبدالرحمن الضحيان، ومدير عام التركات بالهيئة سكرتير اللجنة عبدالله بن ماجد الطريس، ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، ومندوب الهيئة في قيادة التحريات بادي الزهراني.