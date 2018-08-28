“المواطن” تستعرض تاريخ لقاءات ضمك وأبها خلال الـ10 سنوات الماضية

المواطن - الرياض

تشهد الجولة الافتتاحية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والذي ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً من العيار الثقيل ينطلق يوم غد الأربعاء من خلال الديربي التاريخي لقطبي منطقة عسير ضمك وأبها، والذي يجمعهما تاريخ طويل من اللقاءات التنافسية والجماهيرية قبل أن تتوقف طوال السنوات الـ6 الماضية لظروف وجود الفريقين في درجات مختلفة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بتصفيات كأس ولي العهد وانتهت بفوز أبها 2/ 0، وخلال العشر سنوات الماضية التقى الفريقان في 17 مباراة في مختلف المسابقات فاز أبها في 8 مباريات، وفاز ضمك في 7 مباريات وتعادلا في مباراتين.

وتستعرض “المواطن” آخر 17 مباراة جمعت الفريقين خلال العشر سنوات الأخيرة:

دوري الدرجة الأولى:

1- 19 يناير 2007 (ضمك) 2/ 0

2- 19 إبريل 2007 (ضمك) 3/ 2

3- 26 أكتوبر 2007 (تعادل) 2/ 2

4- 29 فبراير 2008 (أبها) 2/ 1

5- 22 أكتوبر 2009 (ضمك) 3/ 1

6- 3 مارس 2010 (أبها) 2/ 1

7- 7 يناير 2011 (أبها) 4/ 3

8- 22 إبريل 2011 (أبها) 5/ 3

9- 15 ديسمبر 2011 (أبها) 4/ 3

10- 6 إبريل 2012 (أبها) 3/ 1

تصفيات كأس ولي العهد:

1- 14 ديسمبر 2006 (ضمك) 3/ 2

2- 6 ديسمبر 2007 (ضمك) 1/ 0

3- 10 ديسمبر 2009 (ضمك) 1/ 0

4- 31 أكتوبر 2010 (ضمك) 3/ 0

5- 3 أكتوبر 2012 (أبها) 2/ 0

كأس الأمير فيصل بن فهد:

1- 2 سبتمبر 2009 (أبها) 1/ 0

2- 7 نوفمبر 2009 (تعادل) 2/ 2