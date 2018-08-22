“المواطن” تصحبكم في رحلة إيمانية عبر قطار المشاعر

بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

وثقت بعثة ” المواطن ” النجاح الكبير الذي حققه قطار المشاعر في نقل الحجيج وتسهيل حركتهم بتصميمه المريح من الداخل والانسيابية في انطلاقاته من وإلى المشاعر المقدسة.

ويستهدف قطار المشاعر عبر رحلاته آلاف الحجاج من ضيوف الرحمن، بمراقبة وإشراف كوادر إدارية وفنية بلغ عددهم نحو 14 ألف موظف بالإضافة إلى 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية .

اختصار الوقت بـ 9 محطات مرتفعة عن الأرض

ويعتبر قطار المشاعر المقدسة أساسا لتخفيف المشقة عن ضيوف الرحمن واختصار الوقت، حيث يصل طول مساره إلي 20 كيلو بـ 9 محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة ، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية، تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وأثناء تفويج الحشود إلى المحطات بينما مناطق الانتظار أسفل المحطة تستوعب أكثر من 3000 حاج .

رحلات إيمانية .

ما يميز قطار المشاعر أنه مشهد رائع للحجاج الذين يستغلون هواتفهم الذكية وكاميراتهم لتوثيق انطلاقات القطار، الذي يعمل من جنوب مشعر عرفة وجنوب مشعر منى مروراً بمشعر مزدلفة ، معتبرين أن قطار المشاعر هو بمثابة أقوى وأضخم وسيلة تنقلك إلى أجواء روحانية وإيمانية عبر المشاعر المقدسة ومنظر منشأة الجمرات الهائل بمسار يبلغ طولة 20 متراً ، بإنشاءات مرتفعة على أعمدة الجزر الوسطية للطرق .

بـ 17 قطاراً و 204 عربات مكيفة قطار المشاعر يتصدر المشهد

بعدد القطارات التي تنطلق من جنوب عرفة إلى جنوب مشعر منى مروراً بمزدلفة ، لا يشعر الحاج من خلالها بأي مصدر إزعاج، بل يسشعر بالراحة والهدوء، حيث تضم تلك القطارات 204 عربات مكيفة بطول 300 متر ، تستوعب كل عربة 300 حاج إضافة إلى عربتين أمامية وخلفية .