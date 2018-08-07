“المواطن” توثق استقبال رجال الجوازات للحجاج .. ابتسامة وحفاوة وتسهيل إجراءات

المواطن - جدة - تصوير : أحمد الفهمي

وثقت “المواطن” جهود المديرية العامة للجوازات في صالات الحج بجدة، واستقبال ضيوف الرحمن .

وتجولت “المواطن” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لترصد جهود الجوازات في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي واستقبال ضيوف الرحمن، وسط خدمات متكاملة وجهود مميزة.

واستعدت الجوازات لموسم الحج بكاونترات نسائية وآلية سهلة لإدخال بيانات الحجاج، بالإضافة إلى قسم مكافحة التزوير بصالات الحج.

وتستخدم الجوازات الأجهزة المتقدمة للكشف عن التزوير بالمطار، ومنها جهاز قارئ الجوازات وجهاز عين الصقر المطور، حيث يتم بواسطتها الكشف عن الجوازات المزورة بالأشعة تحت الحمراء والتي توضح السمات الأمنية في صفحات الجواز.

وتحرص الجوازات على حسن التعامل مع ضيوف الرحمن وبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

واستقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج في مدينة جدة أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب، بعد أن أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وإعداد كوادرها البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال حج هذا العام.

وأشاد ضيوف الرحمن بجهود الجوازات في تسهيل الإجراءات وعرقلة أي صعوبات تواجههم، وهو ما ظهر جليًّا على تعاملاتهم والابتسامة التي علت محياهم منذ دخولهم إلى المطار وحتى انتهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.