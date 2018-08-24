“المواطن” توثق بالصور.. فوضى وعشوائية المسالخ بجازان في العيد

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من المواطنين استياءهم وتذمرهم من نظام عمل المسالخ وخاصة أيام عيد الأضحى المبارك في جازان وخاصة من انتشار العمالة التي امتهنت الذبح.

تلاعب بالأرقام :

وقال العم الهزازي لـ”المواطن“: “كان هناك توزيع لأرقام الأضاحي في المسالخ قبل العيد بيوم ولكن تفاجأنا بعدم وجود ترتيب للأرقام حيث تم توزيع الأرقام قبل موعدها وخاصة للأشخاص الذين يوجد لديهم أصدقاء أو أقارب بالمسالخ وذهبنا إلى المسلخ قبل العيد بيوم حسب الإعلان الذي تم توزيعه من قبل الجهات المعنية وتفاجأنا بأنه تم توزيع أكثر من 100 رقم قبل الموعد بيومين وأغلب الأرقام التي وزعت في المسلخ كانت بدايتها من فوق المائة ولا نعلم أين ذهبت؟

ازدحام وعشوائية :

وشكا الحمدي قائلاً إن هذه المسالخ كانت المسالخ تفتقد إلى نوع من الترتيب وكان هناك عشوائية وفوضى وتكدس في الذبائح داخل أغلب المسالخ وبعضنا مكث من الصباح الباكر إلى المساء وهو في انتظار دوره وقد تركنا بعض أعمالنا وأشغالنا والمعايدة على الأهل والأقارب والأصدقاء ونحن في الانتظار.

عمالة وافدة :

فيما أضاف “المجرشي” أنه بسبب الازدحام والعشوائية اتجه البعض للبحث عن بديل آخر حيث وجد البعض منا عمالة غير مرخص لها تترصد لنا عند المسالخ وتقوم بالذبح بصورة عشوائية وغير نظامية وبعض العمالة لا تجيد الذبح ولكن من أجل كسب المال واستغلال المواطنين والمقيمين من كبار السن.

عدم وجود رقابة :

بدوره أشار “العاتي” إلى أنه بسبب عدم وجود مراقبين وخاصة في بعض المسالخ اتجه بعض العمالة الوافدة إلى الذبح في صورة غير صحية وفي أماكن ملوثة تاركين بقايا الأضاحي من جلود وغيرها في الأماكن العامة مسببة روائح كريهة وذلك بسبب عدم وجود مراقبين خلال أيام ذبح الأضاحي وعدم خوف هذه العمالة من أي عقوبة.