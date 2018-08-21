“المواطن” توثق تجميع ضيوف الرحمن للحصيات استعدادًا لرمي الجمرات

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ مزدلفة

وثقت “المواطن” تجميع حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء أمس الاثنين إلى مشعر مزدلفة، الحصى استعدادًا لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ فجر اليوم الثلاثاء.

ويرمي كل حاج كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإحياء ذكر الله في تلك الأيام وفي ذلك المكان، برمي الجمرات بالطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بها الحصى وفقًا لما علمه الله، وكما أمرهم وعلمهم بها صلى الله عليه وسلم بقوله: “خذوا عني مناسككم”، وليس كما يشاع لدى بعضهم بأنه لرمي الشيطان.