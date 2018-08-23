“المواطن” توثق طواف الوداع .. مشهد مهيب لوحدة المسلمين

بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير : عبدالغني العيسى - مكة المكرمة

أدى العديد من حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع في المسجد الحرام، حيث امتلأ صحن المطاف بضيوف الرحمن في مشهد مهيب أظهر وحدة المسلمين من شتى بقاع الأرض، مجتمعين لإكمال فريضة الحج وتعظيم بيت الله الحرام طالبين المغفرة من الذنوب والخطايا .

ووثق فريق بعثة “المواطن“، عصر اليوم الخميس، امتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله الحرام مستخدمين مظلاتهم الشمسية والتي شكلت لوحة جمالية في مشهد لا يتكرر إلا في قلب المملكة العربية السعودية، وسط تنظيم أمني وخدمي دقيق في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته لاستقبال الحجيج وتفويجهم والحفاظ على سلامتهم وأمنهم .

وبدأ الحجاج في طواف الإفاضة ثم السعي بين الصفا والمروة اقتداء بالسيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما كانت تبحث عن الماء بين الجبلين لولدها سيدنا إسماعيل عليه السلام ، وامتثالا لقول الحق تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم}، حيث أنهى العديد من الحجاج رمي الجمرات بمشعر “منى” منذ أول أيام التشريق حتى ثالث أيام التشريق.







