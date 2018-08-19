المياه الوطنية: ضخ 824 ألف م3 لمكة والمشاعر

المواطن - واس

أكدت شركة المياه الوطنية كامل جاهزيتها لتقديم خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي في المشاعر المقدسة.

وأوضح مدير عام المياه المهندس محمد بن صالح الغامدي اكتمال الخدمات التي تضطلع بها شركة المياه الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن في يوم التروية الثامن من ذي الحجة ، مبينًا أن الأوضاع التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي في المشاعر المقدسة ، مستقرة وتسير بشكل طبيعي حسب الخطة التشغيلية المعدة مسبقاً .

وأفاد المهندس الغامدي أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة في خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للأربع والعشرين ساعة الماضية ( 824) ألف متر مكعب لخزان المليون وخزانات المعيصم وخزانات عرفات، ليصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة والمشاعر المقدسة حتى ( 2.160.000) متر مكعب، وقد بلغ اجمالي كميات المياه الموزعة الأربع وعشرين ساعة الماضية ( 754) ألف متر مكعب موزعة على النحو التالي :

( 449) ألف متر مكعب، لشبكة مدينة مكة المكرمة، فيما بلغت كميات المياه الموزعة لشبكة المشاعر المقدسة ( 181 ) ألف متر مكعب، وبالنسبة لمحطات تعبئة الأشياب وصلت كمية المياه المعبأة في الناقلات إلى ( 124 ) ألف متر مكعب.

ولفت النظر إلى أن الشركة واكبت زيادة الطلب على المياه نظراً لزيادة عدد الحجاج وارتفاع درجات الحرارة ، وبتوفيق من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على العمليات التشغيلية هذا الْيَوْمَ مع عدم رصد أي حالات ولله الحمد تؤثر سلباً على عمليات التشغيل.

وأشار إلى مطابقة جميع عينات جودة المياه للمواصفات المعتمدة ، حيث تقوم فرق جودة المياه بأخذ عينات من جميع نقاط التوزيع والخزانات تزيد على (150) عينة يوميًا وتجري لها التحاليل والاختبارات اللازمة لتأكد من جودة المياه.

وبين مدير عام شركة المياه الوطنية أنه يتم معالجة كافة البلاغات الواردة لنظام كومباس وتطبيق تروية للأجهزة الذكية والبالغة (308 ) بلاغ وفقاً لأعلى الممارسات المهنية ، سائلًا الله عز وجل أن يتم عليهم توفيقه وتشريفهم بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد المهندس الغامدي أن كميات المياه الواردة من المؤسسة العامة للتحلية إلى مدينة جدة كافية حسب الكميات المعتادة ولَم تتأثر بموسم الحج ، حيث بلغت ما يقارب ( 1.284.000 ) م3 وبمعدل زيادة بلغ 15% عن الأيام المعتادة ، وجداول الضخ والتوزيع لأحياء جدة تسير بشكل طبيعي ولله الحمد وبضخ إضافي عن ماهو مجدول لمعظم الأحياء.