النائب العام‬⁩ يستمع لشكاوي المواطنين بالمدينة: أبلغوا المراجعين بما تم خلال فترة وجيزة

المواطن - المدينة المنورة

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، ودائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع ومحافظة بدر ومحافظة العلا يرافقه في الجولة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

ووقف النائب العام على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة.

وخلال اجتماعه مع كافة منسوبي النيابة بالمنطقة وجه على ضرورة التعاون فيما بينهم بما يحقق العدالة المنشودة في إنجاز القضايا، ومقابلة المراجعين والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مع إبلاغهم بما تم خلال فترة وجيزة، والتحلي بالصبر والتفاني، والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما أكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في اجتماعه على تعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.