النادي الأهلي يعلن عن راعيه الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الراعي الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي عن توقيع عقد رعاية مع شركة “المسافر” للسياحة والسفر، تكون بموجبه راعيًا رسميًّا للراقي، لمدة موسم واحد، وسيتم بموجب العقد وضع شعارها على ظهر قميص الفريق الأول.

وأشار النفيعي إلى أن توقيع عقد الرعاية مع “المسافر”، جاء ضمن خطط استثمارية تعمل عليها إدارة النادي، وقال: “نسعد اليوم بالشراكة مُجددًا مع إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر، ونأمل بأن تُمثل هذه الشراكة نقطة انطلاقة لنجاحات أكبر للطرفين”.

وأكد أن لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي، تسعى لزيادة المداخيل المالية من خلال تنويع الاستثمارات وزيادة نسبة المعلنين، سواء للفريق الأول لكرة القدم أو فرق الألعاب المختلفة بالراقي خلال الموسم الرياضي الجديد.

وشدد النفيعي على أن اسم النادي الأهلي وتاريخه الطويل وشعبيته الجارفة زاد من رغبة الشركات للإعلان على قمصان الفريق الأول لكرة القدم، وجعله محط اهتمام كثير من العلامات التجارية الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، قال عبدالله الداود، المدير التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة: “تُمثل الرياضة حافزًا مهمًّا للشباب، فهي تشجعهم على اتباع نمط حياة صحي، ونحن في شركة المسافر السعودية نؤكد التزامنا ودعمنا المتواصل لقطاع الرياضة في المملكة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تركز بالأساس على رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين”.

وأضاف الداود قائلًا: “إن شراكتنا ودعمنا لأحد الأندية الوطنية المتميزة، هو مصدر فخر واعتزاز ويُشكل حافزًا كبيرًا لكل العاملين في الشركة، ونحن فخورون بهذه المسيرة المشرفة والإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق”.

واختتم عبدالله الداود تصريحاته قائلًا: “يُسعدنا أن نُقدم دعمنا المتواصل لهذا الفريق المميز ومشجعيه الذين أثبتوا ولاءهم وعشقهم لكرة القدم”.