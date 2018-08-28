النصر على قلب رجل واحد

المواطن - محمد سمعه

أظهر دعم ومساندة إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم استحسان وإعجاب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، بعد محاولات التقليل من مجهوداته في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة آل سويلم أعلنت عن دعمها ومساندتها للأمير فيصل بن تركي رافضة في الوقت ذاته وجود أي محاولات للإساءة له.

كما أكد بيان نادي النصر أنه يحترم ويقدر كل من ضحى من أجل العالمي سواء كان رئيسًا سابقًا أو عضوًا شرفيًّا أو محبًّا للنادي.

وبعد تصرف مجلس إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم تجاه الأمير فيصل بن تركي، أعرب الأخير عن سعادته بتصرف إدارة آل سويلم قائلًا عبر حسابه الرسمي في تويتر: الوفاء لا يأتي إلا من أهل الوفاء.

وتُعد هذه التصرفات المثالية بمثابة دليل قاطع أن النصر يسير على الطريق الصحيح، وسيحقق نتائج إيجابية في الموسم الحالي، سواء كان في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى النصر في الموسم الجديد لإرضاء طموحات جماهيره وتحقيق البطولات والأمجاد والتي غابت عن العالمي في المواسم الأخيرة.

وذكر أن المدرب جوزيه كارينيو جاء لتدريب نادي النصر في الفترة الحالية، خلفًا للمدرب البيروفي جوستافو كوينتيروس والذي رحل عن إدارة العالمي لسوء النتائج في الموسم الماضي.

وكان النصر تعاقد مع اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.