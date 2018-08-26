النصر: لا نتشرف بدعوة ماجد المهندي .. وآل الشيخ: كفو هذا المتوقع

المواطن - مروة نبيل

تسبب حضور الصحافي ماجد المهندي حفل تقديم النجوم المنضمين حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي أُقيم، يوم الجمعة الماضي، في غضب المسؤولين والجماهير النصراوية والسعودية.

وأعلن نادي النصر عن رفضه حضور ماجد المهندي عبر بيان رسمي، مؤكدًا أنه “لا يتشرف بدعوته ولا بأي أحد يُسيء للوطن، تلميحًا أو تصريحًا أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه مواقف بلادنا المعلنة والصريحة”.

وتابع النصر في بيانه عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتؤكد إدارة النادي أنها ستُجري تحقيقًا عاجلًا ودقيقًا، لمعرفة كيفية دخوله إلى مقر النادي ومن سهل له ذلك إن وجد وكل تبعات ذلك”.

وعلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ على بيان النصر بشأن الصحافي ماجد المهندي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع”.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، عبد الله بن زنان عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه لم يدعُ الصحافي ماجد المهندي لحضور حفل تقديم نجوم العالمي.

وقال ابن زنان: ” ماجد المهندي .. لم أدعُك لحضور الحفل رحبت بك عندما طلبت الحضور .. ولكن للأسف شاهدت اليوم ما أساءني منك .. ولو شاهدت ماشاهدته قبل اليوم لم تدخل لنادي النصر .. وطننا خط أحمر لك أو لغيرك .. ولتعلم أننا كرماء مع الكرماء وأشد من حدّ السيف مع من يسيء لنا ..!”.

وقال خالد بن منصور الجلوي: “بعيدًا عن الرياضة أي شخص استقبل أو صور أو جلس مع شخص يسيء للوطن في كل مكان لابد أن يحاسب مهما كان، الوطن خط أحمر على الجميع وأولهم ماجد المهندي هذي خيانة للوطن”.

وكتب فهد السبيعي عبر حسابه على “تويتر”: ” ماجد المهندي أساء للوطن أساء للقيادة الرياضية مجرد دخوله للمملكة كارثة أتمنى أن يكون التحقيق على أعلى مستوى أمني”.

وأعربت الجماهير عن غضبها الشديد من حضور ماجد المهندي وطالبت بمحاسبة المتسبب في هذه الواقعة.