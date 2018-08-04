النصر وفائدة يتيمة من بقاء فوزير ورحيل برونو

المواطن - طارق سعد

بعد تصريح المتحدث الرسمي لنادي النصر عن جلب لاعبين اثنين لصفوف النصر في الموسم القادم، تضاربت الأخبار عن رحيل أيٍّ من اللاعبين المغربي محمد فوزير والبرازيلي برونو أوفيني لإكمال نصاب المحترفين الأجانب الـ8 حسب شروط الاتحاد السعودي.

ولن يكون قرار كارينيو سهلًا في تحديد هوية الأجنبي الراحل عن القائمة الصفراء، حيث تشير الأخبار الواردة من معسكر سويسرا إلى إعجاب كارينيو بعطاء فوزير وجديته في التدريبات مع الصورة الجيدة التي كونها كارينيو عن ما قدمه فوزير في الموسم الماضي.

وفي حالة استمرار فوزير ورحيل برونو، فإن الفائدة المرجوة من بقاء فوزير هو تحقيق شرط الـ7 المتواجدين في الملعب، حيث إن مشاركة فوزير في التشكيلة الأساسية تتقلص بوجود رباعي أجنبي في الشق الهجومي.

أما في حال بقاء برونو، فإن واحدًا من الأجانب الجدد على الأقل لن يكون ضمن خيارات كارينيو للبدء به في التشكيلة الأساسية.