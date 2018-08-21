النصر يبدأ بيع تذاكر الاحتفال بنجومه المحترفين الخميس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدأ بيع تذاكر الحفل الجماهيري للترحيب بلاعبيه المحترفين، يوم الخميس المقبل.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، أن عملية بيع تذاكر الحفل الجماهيري ستكون، بعد غد الخميس، من الرابعة حتى العاشرة مساءً في مقر العالمي ومتجره الرسمي، ويوم الجمعة، من 2:30 حتى السادسة مساءً.

ومن المُقرر أن تُباع تذاكر الحفل الجماهيري للترحيب بنجوم النصر المحترفين الجدد في مقر النادي، يوم الجمعة، بعد الساعة السادسة مساءً.

وكان نادي النصر قد أعلن عن إقامة حفل من أجل الترحيب باللاعبين المحترفين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.

ووجه مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم الدعوة إلى كافة أعضاء الشرف ولاعبي العالمي القدامى لحضور الحفل الجماهيري، كما أكد على تخصيص جزء من المدرجات للعائلات.