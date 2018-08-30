النصر يتقدم.. وأُحد يتعادل سريعًا
في الجولة الأولى

النصر يتقدم.. وأُحد يتعادل سريعًا

2018/08/30
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة النصر وأُحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل سريع للغاية.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق يحيى الشهري، إلا أن تيكو أدولف سجل هدف التعادل لنادي أُحد بعد مرور دقيقتين فقط على هدف العالمي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على أحد، وحصد نقاط المباراة الثلاث، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في بداية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن العالمي استعد لهذا الموسم بصفقات من العيار الثقيل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر والظهور بمستوى جيد، في بداية مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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