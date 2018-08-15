النصر يسبب القلق لـ السومة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في الفترة الأخيرة، في إتمام تعاقده مع اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ أحمد موسى في إرسال رسائل تحذيرية لمهاجمي الأندية السعودية الأخرى، وذلك بعد تألقه في مباراة الجزيرة الإماراتي وتسجيله هدف الفوز في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وبلا شك فإن السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، سيكون على موعد من المنافسة الشرسة مع اللاعب أحمد موسى على لقب هداف الدوري السعودي بموسمه الجديد.

وعانى السومة في الموسم الماضي، حيث لم يُتوج بلقب الهداف وترك اللقب للاعب التشيلي روني فيرنانديز نجم نادي الفيحاء والذي تُوج به برصيد 13 هدفًا.

ويذكر أن أحمد موسى لن يتنازل عن قيادة نادي النصر للفوز بالبطولات في الموسم الجديد، حيث يأمل المهاجم النيجيري في الفوز بلقب الدوري السعودي ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع العالمي في الموسم الجديد.

يأمل السومة في أن يكون الحظ حليفه في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي وعودة اللقب بعد أن تُوج به في آخر مرة بموسم 2016-2017.

غاب السومة عن معظم مباريات الأهلي في الموسم الماضي وذلك بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في شهر ديسمبر الماضي.