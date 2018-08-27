النصر يستعد لمواجهة أُحد بعيدًا عن العيون

المواطن - مروة نبيل

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمباراة أُحد، يوم الخميس المقبل، في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للنجوم.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، الاستعداد لأولى مباريات الدوري السعودي هذا الموسم بعيدًا عن عيون وسائل الإعلام، حيث أغلق التدريبات بداية من الأحد وحتى الخميس المقبل.

ويأمل كارينيو في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمستوى مميز في مباراة أُحد المقبلة، وتحقيق الفوز بأولى مباريات الدوري السعودي للنجوم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للاعبين؛ وللمنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

ويعول المدرب الأوروغوياني كثيرًا على الصفقات الجديدة، خاصة أنه دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم النيجيري أحمد موسى، الثنائي المغربي نور الدين مرابط وعبد الرزاق حمد الله، والحارس الأسترالي الدولي براد جونز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ مباريات الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، ونجح في الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.