النصر يضم راقص السامبا جوليانو بشكل رسمي

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي النصر تعاقده مع البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب وسط نادي فنربخشة التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة ثلاثة مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر، فيديو من تعاقد الفريق مع البرازيلي جوليانو اليوم الاثنين.

ويذكر أن جوليانو سبق له اللعب في العديد من الأندية الأوروبية مثل نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي ودنيبرو الأوكراني ونادي إنترناسيونال البرازيلي.