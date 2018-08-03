النصر يعتمد الخطة التسويقية الجديدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اعتماد مجلس الإدارة للخطة التسويقية الجديدة للعالمي موسم 2018/ 2019.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، أن الخطة التسويقية لموسم 2018/ 2019 تتضمن الرعايات والمتاجر وجميع المنتجات والملابس والأنشطة التسويقية والإعلانات.

وأضاف نادي النصر في تغريدته، أن الخطة التسويقية للعالمي في 2018/ 2019 تتضمن الهوية الإعلامية الجديدة للنادي، وسيتم العمل بها ابتداء من شهر أغسطس الجاري.