النصر يعتمد الخطة التسويقية الجديدة

النصر يعتمد الخطة التسويقية الجديدة

2018/08/03
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اعتماد مجلس الإدارة للخطة التسويقية الجديدة للعالمي موسم 2018/ 2019.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، أن الخطة التسويقية لموسم 2018/ 2019 تتضمن الرعايات والمتاجر وجميع المنتجات والملابس والأنشطة التسويقية والإعلانات.

وأضاف نادي النصر في تغريدته، أن الخطة التسويقية للعالمي في 2018/ 2019 تتضمن الهوية الإعلامية الجديدة للنادي، وسيتم العمل بها ابتداء من شهر أغسطس الجاري.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم