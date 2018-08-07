النصر يعود إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الرياض، صباح اليوم الثلاثاء.

وأقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًا في سويسرا وهولندا، تخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 4 مباريات ودية في معسكره الإعدادي، حيث اكتسح أبتويل بثمانية أهداف نظيفة، قبل أن يتغلب على فريقي نيوشاتل كساماكس وكومو الإيطالي برباعية دون رد، قبل أن يفوز على بني ياس الإماراتي بنتيجة 5/0.

ويسعى المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، لإعداد اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، والعودة إلى منصات التتويج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات البطولة العربية للأندية، ومباراة أُحد في أولى جولات الدوري السعودي للنجوم.