النصر يقترب من إعلان صفقة الدولي البرازيلي جوليانو

المواطن - طارق سعد

أشارت تقارير تركية إلى أن فنربخشة التركي وافق على انتقال نجمه البرازيلي جوليانو إلى النصر مقابل 10 ملايين يورو، حيث سيتقاضى اللاعب في عقده الممتد مع النصر لـ3 سنوات على 4 ملايين يورو سنوياً.

وكان جوليانو الخيار النصراوي الثاني في خانة خلف المهاجم بعد مواطنه فابيو ليما لاعب الوصل، حيث تحصّلت إدارة سعود آل سويلم على موافقات عدد من اللاعبين وبدأت في مفاوضات أنديتهم .

وسبق لجوليانو تمثيل جريميو البرازيلي وزينيت الروسي قبل فنربخشة،كما انضم للمنتخب البرازيلي الأول على فترات متقطعة .

ومن المتوقع إعلان التعاقد رسمياً بين النصر وجوليانو خلال الساعات القادمة، حيث سيتبقى للنصر حسم أمر رأس الحربة الأجنبي .