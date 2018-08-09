النصر يلجأ إلى الحل الأخير مع الكاميروني أبو بكر

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن إدارة نادي النصر بدأت العمل جديًّا على تفعيل التعاقد بالإعارة بدلاً من شراء العقد الذي يستوجب وقتاً أطول للبحث والتفاوض.

وتسابق إدارة سعود آل سويلم الوقت لحسم صفقتين في الوسط والهجوم خلال اليومين المقبلين بشراء العقد، وإلا فإنها مجبرة على استعارة الأجنبيين المتبقيين لإكمال نصاب الأجانب، رغم التكاليف المرتفعة في حالات التعاقد بالإعارة ” مقارنة بالتكلفة السنوية في حالات شراء العقد” حسب وجهة نظر الإدارة التي تفكر في عمل متكامل للمواسم القادمة.

ويتواجد في قائمة النصر عدد 7 أجانب هم: البرازيليان برونو وبيتروس، والمغربيان مرابط وفوزير، والنيجيري أحمد موسى والبيروفي راموس والإسترالي براند جونز، ويتوجب على النصر في حال جلب أجنبيين إضافيين الاستغناء عن اسم واحد من الأجانب المتواجدين حالياً في قائمته.

وتبرز أسماء البرازيلي جوناس مهاجم بنفيكا البرتغالي مع الإكوادوري كازاريس والفرنسي جينياك عن طريق صفقات شراء عقود، كما يبرز اسم الكاميروني فينست أبو بكر مهاجم بوروتو على قائمة آل سويلم في حالة التعاقد بالإعارة.