النصر يُجهز استقبالا عالميا لـ أحمد موسى.. ويوقع عقد رعاية خلال أسبوع

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الرسمي باسم النصر، عبدالله بن زنان، أن النادي يُجهز استقبالا عالميا لنجم المنتخب النيجيري وليستر سيتي الإنجليزي، أحمد موسى، مُشددًا في الوقت ذاته على توقيع عقد رعاية ضخم خلال أسبوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي النصر خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لتطوير الرياضة السعودية يحملنا مسؤولية كبيرة لتقديم عمل جديد ونقلة نوعية حقيقية”.

وتابع عبدالله بن زنان تصريحاته قائلًا: “نتطلع لأن يكون استقبال النجم النيجيري العالمي أحمد موسى يليق باسم اللاعب وبنادي النصر، وبناءً على ذلك تم التخاطب مع إدارة مطار الملك خالد الدولي في الرياض والجهات المسؤولة لتنظيم الحضور الجماهيري”.

وأضاف: “نسعى لأن تكون هوية نادي النصر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ثابتة وواضحة.. وهدفنا هو الاستثمار واستغلال القيمة السوقية الكبيرة للنادي”، وتابع تصريحاته قائلًا: “بقاء أو رحيل بعض اللاعبين من بينهم برونو وفوزير يعود للمدرب كارينيو ومدى حاجته لخدماتهم”.

وواصل المتحدث الرسمي باسم العالمي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “إدارة نادي النصر تعمل على توفير كل متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية.. وبإذن الله سنحصل عليها بكل سهولة، ونُمثل المملكة خير تمثيل كعادة العالمي”.

واختتم عبدالله بن زنان تصريحاته الإذاعية قائلًا: “نادي النصر سيوقع عقد رعاية خلال أسبوع بإذن الله، بعد مفاضلة بين العديد من الشركات العالمية، وبمبلغ 50 مليون ريال سنويًا، لمدة 4 سنوات”.