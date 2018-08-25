النصر يُدشن متجره الجديد بحضور البريكي والمسبل

المواطن - الرياض

بحضور المدير التنفيذي لنادي النصر أحمد البريكي والأمين محمد المسبل، دشّن نادي النصر متجره في موقعه الجديد، بحضور وسائل إعلام وجماهير نصراوية احتشدت طمعًا في الحصول على قميص الفريق قبل انطلاقة أولى جولات الدوري أمام أُحد الخميس في المدينة المنورة.

وحضر اللاعبان سلطان الغنام وحمد آل منصور مراسم افتتاح المقر الجديد للمتجر، كذلك تواجد مدير المركز الإعلامي عبدالله بن زنان.

وأكد ابن زنان أن المتجر الإلكتروني سيتم تدشينه غدًا الأحد لتلبية احتياجات جماهير النصر في السعودية والخليج.