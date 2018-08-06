النصر unstoppable

المواطن - محمد سمعه

يقاتل نادي النصر، بقيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو، خلال الفترة المقبلة، للتعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، لاعب نادي العين الإماراتي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد تعاقد النصر مع الحارس الأسترالي براد جونز، ومع المهاجم النيجيري أحمد موسى، ومع اللاعب المغربي نور الدين مرابط والمدافع البيروفي كريستيان راموس، لا يزال يطمح العالمي للتعاقد مع عموري ليكون النصر فريقًا قويًّا هجوميًّا ودفاعيًّا ومنافسًا شرسًا على لقب الدوري المحلي.

ولا يزال يرغب نادي النصر في إبرام المزيد من الصفقات، خاصة في ظل وجود رغبة من العالمي للمنافسة على لقب الدوري السعودي والغائب عن خزائن النصر منذ موسم 2013- 2014.

وكان نادي النصر احتل المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017- 2018، حيث تأهل العالمي إلى تصفيات بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019 لتواجده في المراكز الثلاثة الأولى.

ويذكر أن النصر أعلن في شهر مارس الماضي عن أن المدرب جوزيه كارينيو سيتولى تدريب العالمي، خلفًا للمدرب البيروفي جوستافو كوينتيرو.

سيخوض النصر أول مباراة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018- 2019 يوم الـ30 من أغسطس الجاري ضد نادي أحد.

أعار نادي النصر في الفترة الأخيرة مهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا لنادي أستانا الكازاخستاني، خاصة أن اللاعب الكونغولي لم ينجح في التألق مع العالمي في الموسم الماضي.