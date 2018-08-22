النفط يتخطى حاجز 72.50 دولار للبرميل

النفط يتخطى حاجز 72.50 دولار للبرميل

2018/08/22
الساعة 12:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن -واس

ارتفعت أسواق النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة وتراجع الدولار.
وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 72.90 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.37 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 27 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 66.11 دولار للبرميل.


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