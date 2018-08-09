النفط يرتفع فوق 72 دولارًا للبرميل

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، موقفة الخسائر التي سجلتها الأسعار أمس.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22 بالمئة في الجلسة السابقة.