النفط يواصل التراجع بفعل مخاوف النزاع التجاري الأمريكي – الصيني

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل مخاوف من النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 06:21 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 71.89 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 66.56 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بفعل احتمال تباطؤ النمو العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية.