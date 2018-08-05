النقابة العامة للسيارات تعد خطة متكاملة لموسم حج هذا العام

المواطن - واس

أعدت النقابة العامة للسيارات خطة متكاملة لنقل أكثر من مليون و800 ألف حاج بواسطة 18 ألف و400 حافلة مجهزة بكل وسائل السلامة والراحة خلال حج هذا العام .

وأكد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن الدعم الكبير الذي تلقاه القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج من قبل الدولة ـ رعاها الله ـ دافع كبير و محفز للاستمرار عاماً بعد عام في تطوير أداء وتحسين أدوات العمل الإداري والميداني , لافتاً النظر إلى أن النقابة ستسمر بإذن الله في بذل كل الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصاديات لحج والعمرة لتحقيق رؤية 2030 ضمن برنامج التحول الوطني.

وأفاد أن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات ترتكز على أسطول متكامل من حافلات النقل الحديثة والمتطورة التي وفرتها شركات ومؤسسات النقل من خلال 34 شركة و مؤسسة منطوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات حيث سيتم توفير وسائل نقل مناسبة لضيـوف الرحمن من منافذ الوصول إلى وجهاتهـم في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو في رحلة المشاعر المقدسة مضيفاً أن إدارة التشغيل في النقابة تعني النقل بنظام الرد الواحد أو الردين أو النقل الترددي إضافة إلى توفير الخدمات الالكترونية والبنية التحتية الداعمة لها .

وأشار إلى أنه تم تحديد مواقع لمراكز الإسناد داخل مكة المكرمة منها القشلة – شعب عامر المعلا – الحفاير – جبل الكعبة – ونفق السوق الصغير – النزهة – الزاهر – الشهداء المعلا كبري الخريق – شعب عامر العزيزية الشمالية – والجنوبية شارع الملك خالد وعبدالله خياط – مستشفى علوي تونسي – إجياد السد ستر اللحياني – حديقة الحسينية – مخطط البنك – بن داوود الصالحية شارع العزيزية العام الى بن داوود الششة و الحمراء الدائري الثالث – الدائري الرابع الرصيفة – الخالدية – الفيحاء البحيرات – الستين كدي – ريع بخش – حي الهجرة – المصافي – المسفلة – النكاسة و كدي الكعكية – الشوقية – وشارع المنصور و العدل الروضة – الششة – شارع الحج – المعيصم -المعابدة – الخانسة ريع ذاخر – الملاوي – العتيبية و بطحاء قريش إمتداد الطريق من محطة نفط العوالي – جسر الملك فيصل ومركز الايواء و مخطط النسيم مخطط النسيم – إمتداد طريق العوالي الهدا .

وبين أن مشروع إرشاد الحافلات يكتسب أهميته من خلال رحلة المشاعر المقدسة حيث يتم استخدام تقنية الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحافلات وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير أعمال إرشاد الحافلات وضمان خدمة إرشاد الحافلات بما يحقق راحة الحجاج وتجنب ضياع الحافلات وتأخر وصولها وتمكين مجموعات الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات بعد ربطها بالمرشد والمجموعة وسرعة الإبلاغ عن الأعطال عن طريق المرشد وتحديد موقع الحافلة عن طريق التطبيق أو البرنامج وتمكين مجموعات الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات بعد ربطها بالمرشد والمجموعة لافتاً أن آلية إرشاد الحافلات لموسم حج هذا العام يتم من خلال توفير المرشد بواسطة مجموعات الخدمة الميدانية وتشغيل برنامج وتطبيق ضيف من النقابة العامة للسيارات مع استخدام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحافلات.

وأشار الحربي أن النقل بأسلوب الرحلات الترددية يتم من خلالها تحديد فئات الحجاج الذين سوف ينقلون من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وفي داخل مناطـق المشاعر المختلفة إضافة إلى التعريف برغبات الحجاج المتعلقة بالتروية أو التصعيد، أوالتوقيتات المفضلة للإفاضة والنفرة وهي بيانات تقريبية مبنية على التجارب في مواسم الحج السابقة ويمكن بعد وصول معظم الحجاج إلى مكة المكرمة الحصول على بيانات أكثر دقة متعلقة بهذه الرغبات.