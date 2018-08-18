النقد ترفع الإيقاف عن شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، رفع الإيقاف والسماح لشركة محمد حسن بيطار وأولاده بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، بدءاً من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1439هـ الموافق 15 / 8 / 2018م.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم , أن القرار جاء نظراً لتحقيق الشركة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ الموافق 09 / 05 / 2018م والمتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة.