النقل تحذر مكاتب تأجير السيارات من هذا الأمر

المواطن - الرياض

أوضحت هیئة النقل العام أن الحظر المفروض على مكاتب تأجیر السیارات بعدم تصوير الهوية الوطنیة للمستأجرين ينطبق على تطبیقات تأجیر السیارات المرخصة.

وشددت النقل، في بیان لها، على أنه لا يحق لمكاتب تأجیر السیارات أو التطبیقات تصوير الهوية الوطنیة، بحسب لوائح هیئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنیة.

وقال المتحدث الرسمي للهیئة عبدالله صايل المطیري، إن الفقرة التاسعة من المادة 41 من لائحة هیئة النقل العام المنظمة لنشاط تأجیر السیارات ووسطاء التأجیر تنص على: “عدم تصوير الوثائق الرسمیة العائدة للمستأجر بغرض تأجیر سیارة، والاكتفاء بتسجیل كافة البیانات آلیاً من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونیة التي تحددها الهیئة”.