النمر: اترك طعامك حتى يبرد قليلًا ويذهب بخاره وإلا!

النمر: اترك طعامك حتى يبرد قليلًا ويذهب بخاره وإلا!

2018/08/24
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بترك الطعام حتى يبرد قليلًا أي يذهب بخاره قبل تناوله.

وتابع النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “اترك الطعام حتى يبرد قليلًا (يذهب بخاره) قبل تناوله.. ولو سبقك إليه غيرك!! فالتعود على أكل طعام يفوح بخاره (حرارته فوق 70 مئوية) يزيد نسبة حدوث سرطان المريء، وكذلك هو مخالف لسنة من أمرك الله بالاقتداء به”.


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