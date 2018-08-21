النمر محذرًا من اللحوم: أكلها نيئة ليس مرجلة وهذه أضرار الإكثار منها

النمر محذرًا من اللحوم: أكلها نيئة ليس مرجلة وهذه أضرار الإكثار منها

2018/08/21
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الإكثار من أكل اللحوم له مخاطر عديدة.

وأوضح النمر، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الإكثار من تناول اللحوم يرفع مستوى الدهون الثلاثية، كما يرفع من الكلسترول، ويرفع ملح اليوريك في الدم، كما أنه يزيد من هجمات النقرس في المفاصل.

وأضاف النمر: “أكل اللحم والشحم النيء قد يكون وسيلة لنقل أنواع معينة من البكتريا مثل E.coli.O157 والمالطيه، وهو ليست طريقة لإثبات القوة (المرجلة)، كما يروج له بعض المشاهير”.


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