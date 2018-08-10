النمر يحذر: رفع الصوت عند الغضب.. خطر على القلب

المواطن- الرياض

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك شائعة منتشرة حول قناعة الأفراد بأن “رفع الصوت عند الغضب يريح القلب”، مشيرا إلى أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأشار النمر ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن رفع الصوت أثناء الغضب يزيد الانفعال.

وأضاف الدكتور النمر أن رفع الصوت في هذه الحالة “يزيد من تأثير الغضب على القلب ويعمل على رفع الضغط بصورة أكبر”.