النمر يحذر من هذا الأمر في العيد: يسبب الأمراض والالتهابات البكتيرية

المواطن - الرياض

حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من أكل الكبد نيئةً، وذلك تفادياً للأضرار والأمراض التي قد تسببها خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن تناول الكبدة دون طهيها يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل TOXOCARIASIS، وكذلك الالتهابات البكتيريه مثل EHEC”.

وأضاف “لا تأكل كبداً نيئة أبداً، ولو عزّموا عليك”، وذلك في تحذير شديد لمن يزعمون بأن تناول الكبد نيئًا له فوائد كثيرة، مضيفاً أن “أكل اللحم والشحم النيئ قد يكون وسيلةً لنقل أنواع معينة من البكتريا مثلE.COLI.O157 والمالطيه وهي ليست طريقة لإثبات القوة المرجلة كما يروج له بعض المشاهير”.