النمر يحذر من 8 عادات تضر القلب

المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض العادات التي تضر القلب.

وأوضح النمر في تغريدة له، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن العادات هي قلة الحركة وقلة الخضروات والفواكه، وأيضًا الكحول، والسهر، والتدخين، وأيضًا الإكثار من الوجبات السريعة.

وتابع أن ضمن العادات التي تضر القلب أيضًا: الإكثار من الملح، وكثرة الانفعال.

ونقل النمر عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أنه يجب ألا يتجاوز الاستهلاك اليومي للملح 5 جرام، موضحًا أن زيادة استهلاك الملح يتناسب طرديًّا مع حدوث جلطات القلب.