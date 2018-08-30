النمر ينصح بهذا الأمر للوقاية من أمراض شرايين القلب

النمر ينصح بهذا الأمر للوقاية من أمراض شرايين القلب

2018/08/30
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بممارسة الرياضة يوميًا للوقاية من أمراض القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كلما زادت لياقتك ونشاطك البدني اليومي (مثلا أكثر من 10 آلاف خطوة يوميا) انخفضت احتمالية إصابتك بأمراض شرايين القلب”.

كما حذر النمر من الكسل وأضراره على الصحة بقوله “والعكس صحيح”.

 


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