النمر ينصح بهذا الأمر للوقاية من أمراض شرايين القلب

المواطن - الرياض
نصح الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بممارسة الرياضة يوميًا للوقاية من أمراض القلب.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كلما زادت لياقتك ونشاطك البدني اليومي (مثلا أكثر من 10 آلاف خطوة يوميا) انخفضت احتمالية إصابتك بأمراض شرايين القلب”.
كما حذر النمر من الكسل وأضراره على الصحة بقوله “والعكس صحيح”.
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