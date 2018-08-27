النمر يوضح درجة حرارة الغرفة المثلى.. ويحذر هؤلاء

المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بأن تظل درجة حرارة الغرفة ما بين 21 إلى 25 درجة مئوية.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة: حاول أن تظل درجة حرارة الغرفة من ٢١ إلى ٢٥ درجه مئوية”.

وأضاف النمر أنه كلما نزلت درجة الحرارة درجتين عن ٢١مْ ارتفع متوسط الضغط الانقباضي ب ١ ملم زئبق تقريباً…خاصة في الأشخاص قليلي النشاط الرياضي.