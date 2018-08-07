النمر يوضح.. هل يرفع العسل الطبيعي السكر في الدم؟

المواطن - الرياض

رد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على تساؤل بشأن هل يرفع العسل الأصلي السكر في الدم؟

وأوضح النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر “، أن العسل الأصلي يرفع السكر في الدم، وغير صحيح ما يشاع بأنه آمن لمرضى السكري.

ووجه النمر نصائح لكل مريض ضغط: وهي “إيقاف التدخين، والمحافظة على الوزن الطبيعي، وممارسة الرياضة، وتقليل الملح، والإكثار من الخضروات والفواكه، وتقليل الدهون، وأخيرًا الابتعاد عن الكحول”.